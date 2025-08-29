Left Menu

Ukraine Stands Firm Amid Russia Conflict: Diplomatic Moves and Economic Challenges Unfold

Ukraine's Ambassador to India, Oleksandr Polishchuk, asserts Ukraine will not concede territories amid the Russia-Ukraine war. He criticizes Russia's economic policies and highlights India's diplomatic efforts for peace. Meanwhile, US-India trade relations face strain with increased tariffs under the Trump administration, influencing geopolitical dynamics.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 29-08-2025 13:44 IST | Created: 29-08-2025 13:44 IST
Ukraine Stands Firm Amid Russia Conflict: Diplomatic Moves and Economic Challenges Unfold
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

Amidst the Russia-Ukraine conflict, Ukraine's Ambassador to India, Oleksandr Polishchuk, has reiterated Kyiv's firm stance against territorial concessions to Moscow. Ensuring no compromise on Ukraine's sovereignty, Polishchuk stressed his country's resolve during an interaction with PTI Videos on Thursday night.

He criticized Russia's economic policies, highlighting benefits Russia gains from its trade with India, particularly citing discounts on oil. Polishchuk claimed these earnings are not used to improve social welfare within Russia, suggesting potential financial challenges for Moscow in the near future.

In the geopolitical arena, US-India relations have been strained following heightened tariffs on Indian imports under the Trump administration. Despite these tensions, Polishchuk commended India's diplomatic efforts, especially Prime Minister Narendra Modi's role, in seeking a peaceful resolution to the ongoing conflict. He also expressed hope for a potential visit from Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to India, pending last year's invitation.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Modi's Diplomatic Balancing Act: Strengthening Indo-Japan Ties

Modi's Diplomatic Balancing Act: Strengthening Indo-Japan Ties

 Japan
2
Germany's Economic Woes Deepen as Unemployment Tops Three Million

Germany's Economic Woes Deepen as Unemployment Tops Three Million

 Global
3
Mukesh Ambani announces new partnerships with Google, Meta for AI.

Mukesh Ambani announces new partnerships with Google, Meta for AI.

 Global
4
Supreme Court to Examine POSH Act Implementation for Women Lawyers

Supreme Court to Examine POSH Act Implementation for Women Lawyers

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

The Hidden Divide: How Debt and Wealth Shape Household Reactions to Interest Rates

From Airports to Aviation Fuel: ADB’s Market Solutions Power Green Investments

AI and Satellites Monitor Sustainable Rice Cultivation Amid Punjab’s Groundwater Crisis

Open-Source AI Model Predicts Groundwater Levels for Proactive Water Governance

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025