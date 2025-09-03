Left Menu

China's Military Showcase: Xi Jinping's Vision for a New World Order

China demonstrated its military strength during a grand parade at Tiananmen Square, attended by global leaders including Russia's Vladimir Putin and North Korea's Kim Jong Un. President Xi Jinping emphasized China's role in shaping a post-U.S. global order, while showcasing advanced military capabilities and strengthening international alliances.

Devdiscourse News Desk | Updated: 03-09-2025 06:21 IST | Created: 03-09-2025 06:21 IST
China staged its largest military parade on Wednesday, highlighting its expanding arsenal and geopolitical influence. President Xi Jinping, accompanied by leaders such as Russia's Vladimir Putin and North Korea's Kim Jong Un, was present at Tiananmen Square to commemorate the 80th anniversary of Japan's World War Two defeat.

Dressed in attire reminiscent of Mao Zedong, Xi welcomed numerous non-Western leaders, including Indonesia's Prabowo Subianto. Despite the tensions caused by U.S. President Donald Trump's policies, which some view as undermining long-standing alliances, Trump downplayed the event's significance.

Over 50,000 spectators gathered to witness the spectacle, featuring cutting-edge military equipment like hypersonic missiles and drones. Xi aims to underscore China's triumph over past adversities and its commitment to international order, while leaders like Putin and Kim seek deeper ties and strategic advantages.

