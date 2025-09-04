Kim Jong Un and Xi Jinping: Strengthening Ties
North Korean leader Kim Jong Un is set to meet with Chinese leader Xi Jinping, according to China's Foreign Ministry. Kim participated in a military parade in Beijing, joined by foreign leaders including Russian President Vladimir Putin. This marks a rare visit abroad for Kim.
North Korean leader Kim Jong Un is poised to strengthen diplomatic relations by meeting with Chinese leader Xi Jinping during his visit to China, according to China's Foreign Ministry.
The precise timing of the meeting remains undisclosed, but it represents a significant moment as Kim attended a major military parade in Beijing, alongside international dignitaries such as Russian President Vladimir Putin.
This visit marks a rare instance of Kim Jong Un traveling outside his home country, highlighting the potential for rekindling diplomatic ties in the region.
