France's Unwavering Support for Ukraine Amid Political Shifts
France remains committed to supporting Ukraine militarily despite internal political challenges. French European Affairs Minister, Benjamin Haddad, confirmed ongoing aid and defense budget preservation, even as France anticipates a new prime minister. President Macron pledged an additional €2 billion in military aid, consistent with France's strategic interests.
France has reaffirmed its commitment to military support for Ukraine, undeterred by political instability in Paris. European Affairs Minister Benjamin Haddad emphasized that aid to Ukraine transcends party lines and remains a national priority.
Despite France's political shifts, with the expected nomination of a new prime minister, Haddad confirmed his upcoming trip to Ukraine, underscoring the continuity in support. France's defense budget has been secure and will continue to increase in alignment with its strategic interests.
President Emmanuel Macron has promised an additional €2 billion in military aid to Ukraine this year. Amid speculations, Defence Minister Sebastien Lecornu is expected to succeed Francois Bayrou, maintaining stability in the government's strategy.
