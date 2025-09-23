Left Menu

Spain's Diplomatic Stance: Albares Advocates for Peace Amid Tensions

Spain's Foreign Minister José Manuel Albares dismisses Israeli Prime Minister Netanyahu's statement opposing a Palestinian state. Albares emphasizes a multilateral approach and criticizes Israel's actions in Gaza as Spain pushes for international recognition of Palestine. Diplomatic tensions rise as Spain balances ties with the US and promotes Euro-Atlantic security.

Devdiscourse News Desk | United Nations | Updated: 23-09-2025 04:44 IST | Created: 23-09-2025 04:44 IST
Spain's Diplomatic Stance: Albares Advocates for Peace Amid Tensions
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Spain's Foreign Minister José Manuel Albares countered Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's assertion that a Palestinian state will never exist, advocating for a vision where Israelis and Palestinians live in peace.

Speaking before a UN General Assembly meeting, Albares highlighted a growing wave of international recognition for Palestine, with countries like the UK, Canada, and Australia joining over 145 nations supporting a two-state solution, despite Netanyahu's opposition. Spain remains a prominent critic of Israel's actions in Gaza, with Albares labeling Hamas as a terrorist organization and denouncing ongoing violence.

The diplomatic dispute escalated as Spanish Prime Minister Pedro Sánchez called for measures against Israel amidst intensifying conflict, prompting accusations of antisemitism from Israeli leaders. Albares defended Spain's stance, rooted in UN principles of peace and human rights, while also addressing security commitments within NATO amidst broader global challenges.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Mother Found Guilty in Grim New Zealand Murder Case

Mother Found Guilty in Grim New Zealand Murder Case

 New Zealand
2
Western Nations Rally to Aid Gaza's Medical Crisis

Western Nations Rally to Aid Gaza's Medical Crisis

 United States
3
Gavi to Undergo Knee Surgery Amid Barca's Injury Challenges

Gavi to Undergo Knee Surgery Amid Barca's Injury Challenges

 Global
4
Tragic Loss: Pothole Accident Claims Life in Maharashtra's Palghar District

Tragic Loss: Pothole Accident Claims Life in Maharashtra's Palghar District

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Students see generative AI as a supplement, not a substitute, in learning

From monitoring to decision-making: How AI is transforming sustainable environmental governance

Dark side of AI supply chains: Exploitation, secrecy, and e-waste

Morocco Eyes Aquaculture Boom: Jobs, Growth and a Sustainable Blue Economy

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025