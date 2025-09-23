Spain's Diplomatic Stance: Albares Advocates for Peace Amid Tensions
Spain's Foreign Minister José Manuel Albares dismisses Israeli Prime Minister Netanyahu's statement opposing a Palestinian state. Albares emphasizes a multilateral approach and criticizes Israel's actions in Gaza as Spain pushes for international recognition of Palestine. Diplomatic tensions rise as Spain balances ties with the US and promotes Euro-Atlantic security.
Spain's Foreign Minister José Manuel Albares countered Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's assertion that a Palestinian state will never exist, advocating for a vision where Israelis and Palestinians live in peace.
Speaking before a UN General Assembly meeting, Albares highlighted a growing wave of international recognition for Palestine, with countries like the UK, Canada, and Australia joining over 145 nations supporting a two-state solution, despite Netanyahu's opposition. Spain remains a prominent critic of Israel's actions in Gaza, with Albares labeling Hamas as a terrorist organization and denouncing ongoing violence.
The diplomatic dispute escalated as Spanish Prime Minister Pedro Sánchez called for measures against Israel amidst intensifying conflict, prompting accusations of antisemitism from Israeli leaders. Albares defended Spain's stance, rooted in UN principles of peace and human rights, while also addressing security commitments within NATO amidst broader global challenges.
(With inputs from agencies.)
