Starmer Faces Leadership Challenge Rumors Amid Falling Poll Numbers
British PM Keir Starmer distances himself from reports suggesting he would resist leadership challenges. He expresses support for Health Minister Wes Streeting in parliament, calling any attack on his ministers 'unacceptable.' Government concerns grow amid falling poll numbers and impending budget implications.
British Prime Minister Keir Starmer clarified his stance in parliament on Wednesday, distancing himself from reports by unnamed allies stating he would resist leadership challenges.
Health Minister Wes Streeting was named as a potential challenger, but Starmer voiced his support for him, deeming any cabinet attacks 'unacceptable.'
Concerns mount as British government bonds dip, with market strategists pointing to investor unease about Starmer's leadership amid his plunging poll numbers. The budget, set for November 26, could be the next critical test for Labour.
