Left Menu

Starmer Faces Leadership Challenge Rumors Amid Falling Poll Numbers

British PM Keir Starmer distances himself from reports suggesting he would resist leadership challenges. He expresses support for Health Minister Wes Streeting in parliament, calling any attack on his ministers 'unacceptable.' Government concerns grow amid falling poll numbers and impending budget implications.

Devdiscourse News Desk | Updated: 12-11-2025 18:42 IST | Created: 12-11-2025 18:42 IST
Starmer Faces Leadership Challenge Rumors Amid Falling Poll Numbers
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

British Prime Minister Keir Starmer clarified his stance in parliament on Wednesday, distancing himself from reports by unnamed allies stating he would resist leadership challenges.

Health Minister Wes Streeting was named as a potential challenger, but Starmer voiced his support for him, deeming any cabinet attacks 'unacceptable.'

Concerns mount as British government bonds dip, with market strategists pointing to investor unease about Starmer's leadership amid his plunging poll numbers. The budget, set for November 26, could be the next critical test for Labour.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Nitish Kumar Reddy's Strategic Shift: From Test to India A

Nitish Kumar Reddy's Strategic Shift: From Test to India A

 India
2
Maharashtra's Healthcare Overhaul: TDCH Set for December Completion

Maharashtra's Healthcare Overhaul: TDCH Set for December Completion

 India
3
Fraud Unveiled: Sales Executive Creates Bogus Entity to Swindle Rs 44 Lakh

Fraud Unveiled: Sales Executive Creates Bogus Entity to Swindle Rs 44 Lakh

 India
4
Rob Edwards Takes the Helm at Wolverhampton Wanderers

Rob Edwards Takes the Helm at Wolverhampton Wanderers

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

IMF Study Finds Japan’s Green Transition Manageable but Uneven Across Industries

From Tokyo to the World: The Global Ripple of Japan’s Unconventional Monetary Actions

Clean Cooking: The Overlooked Climate Solution That Could Cut 2 Gigatons of Emissions

Boosting Uruguay’s Economy: How Reforms and Artificial Intelligence Could Transform Growth

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025