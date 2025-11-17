Turbulence in Arctic Research: Elizabeth Cravalho's Sudden Exit
Elizabeth Qaulluq Cravalho, an Alaska Native official, has left her position as a commissioner at the U.S. Arctic Research Commission amid ongoing tension over climate policy and indigenous partnerships. Her departure highlights the complex interplay between tribal values, federal contracts, and shifting Arctic research priorities.
Elizabeth Qaulluq Cravalho, an Alaska Native official, has recently left her position at the U.S. Arctic Research Commission, according to sources and documents reviewed by Reuters. Her exit reflects growing unrest in Arctic research policy under the Trump administration as priorities shift from climate change to military security.
Appointed by President Joe Biden, Cravalho's dismissal coincides with the Trump administration's reduced emphasis on environmental research and increased focus on Arctic military and resource interests. Additionally, public unease among Alaska Natives about corporate ties with ICE adds another layer to the situation.
As the U.S. Arctic Research Commission navigates these transitions, the impact of Cravalho's departure remains uncertain. Historically, changes in commission personnel have signaled shifts in policy direction, with implications for future Arctic strategy and indigenous participation.
(With inputs from agencies.)
