Trump administration is very optimistic on Ukraine talks, White House says

Reuters | Washington DC | Updated: 02-12-2025 00:43 IST | Created: 02-12-2025 00:43 IST
The Trump administration is "very optimistic" about reaching an agreement to end the war in Ukraine, White House press secretary Karoline Leavitt said on Monday, citing good talks with Ukrainian officials that took place in Florida on Sunday.

"The administration feels very optimistic," Leavitt said. "Just yesterday ... they had very good talks with the Ukrainians in Florida."

