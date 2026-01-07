Left Menu

India-France Alliance: A Stabilizing Force in Global Politics

Amidst a tense geopolitical climate, India's External Affairs Minister, S Jaishankar, emphasized the importance of India's partnership with France in stabilizing global politics. In a meeting with French Minister Jean-Noel Barrot, they discussed preparations for President Macron's upcoming visit to India for the AI Summit, amidst wider global concerns.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 07-01-2026 23:24 IST | Created: 07-01-2026 23:24 IST
India-France Alliance: A Stabilizing Force in Global Politics
  • Country:
  • India

With a volatile geopolitical backdrop, External Affairs Minister S Jaishankar stressed the significance of India's collaboration with France to stabilize global politics. This was highlighted during his meeting with French counterpart Jean-Noel Barrot in Paris.

The discussions primarily concentrated on setting the stage for French President Emmanuel Macron's imminent visit to India for an AI Summit next month.

Jaishankar's visit to France is underscored by increased global anxiety over the capture of Venezuela's President Nicolas Maduro by the US military. During the meeting, he reiterated the importance of strategic partnerships amidst considerable global uncertainty, leveraging mechanisms across various domains.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Fierce Clashes in Aleppo: Government and Kurds at Odds

Fierce Clashes in Aleppo: Government and Kurds at Odds

 Global
2
Allahabad High Court Clarifies Absconder Proclamation and Anticipatory Bail

Allahabad High Court Clarifies Absconder Proclamation and Anticipatory Bail

 India
3
Escalating Tensions in Aleppo: Government vs. Kurds

Escalating Tensions in Aleppo: Government vs. Kurds

 Global
4
Trump Targets Wall Street's Home Buying to Ease Housing Crisis

Trump Targets Wall Street's Home Buying to Ease Housing Crisis

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI-driven fintech boosts long-term bank stability but raises short-term risks

Post-pandemic surge in AI-powered mHealth reshapes healthcare delivery

Education’s AI revolution rests on telecommunications and ethics

Generative AI forces rethink of authorship, ownership and creative rights

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026