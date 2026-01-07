India-France Alliance: A Stabilizing Force in Global Politics
Amidst a tense geopolitical climate, India's External Affairs Minister, S Jaishankar, emphasized the importance of India's partnership with France in stabilizing global politics. In a meeting with French Minister Jean-Noel Barrot, they discussed preparations for President Macron's upcoming visit to India for the AI Summit, amidst wider global concerns.
With a volatile geopolitical backdrop, External Affairs Minister S Jaishankar stressed the significance of India's collaboration with France to stabilize global politics. This was highlighted during his meeting with French counterpart Jean-Noel Barrot in Paris.
The discussions primarily concentrated on setting the stage for French President Emmanuel Macron's imminent visit to India for an AI Summit next month.
Jaishankar's visit to France is underscored by increased global anxiety over the capture of Venezuela's President Nicolas Maduro by the US military. During the meeting, he reiterated the importance of strategic partnerships amidst considerable global uncertainty, leveraging mechanisms across various domains.
(With inputs from agencies.)
