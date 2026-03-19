Puducherry CM's Temple Pilgrimage Amid Election Preparations
Puducherry Chief Minister N Rangasamy embarked on a temple pilgrimage in Tamil Nadu seeking blessings for electoral success. His solitary spiritual journey, bypassing political allies, has drawn criticism amid urgent election alliance negotiations, highlighting contrasting priorities as Assembly polls loom on April 9.

- India
AINRC founder-president and Puducherry Chief Minister N Rangasamy embarked on a temple pilgrimage in neighboring Tamil Nadu. Traveling without party members, he visited significant temples such as the Sri Sarguru Appa Paithiyam Swamigal temple in Salem, Subramania Swamy temple in Tiruchendur, and the Meenakshi temple in Madurai, seeking divine blessings for electoral success.
The chief minister's journey involved strict scrutiny by election officials who inspected his vehicle during his travel on the Madurai-Thoothukudi highway. This spiritual venture has sparked criticism, particularly from Latchia Jananayaga Katchi president Jose Charles Martin, who commented on the timing amid critical alliance finalizations for the impending elections.
Martin expressed strong disapproval of Rangasamy's excursion, interpreting it as neglectful given the urgent political negotiations necessary ahead of the Assembly elections set for April 9 in the union territory. The pilgrimage highlights divergent priorities within regional political maneuvers.
(With inputs from agencies.)
