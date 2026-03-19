Pakistan Defends Missile Program Amid U.S. Concerns

Pakistan has dismissed U.S. intelligence concerns about its missile capabilities, labeling them as defenses essential for regional peace and stability. The country maintains that its missile program is designed solely for deterrence, contrasting it with India's long-range technology. Pakistan calls for a balanced approach with the U.S. regarding South Asian security dynamics.

Devdiscourse News Desk | Islamabad | Updated: 19-03-2026 22:38 IST | Created: 19-03-2026 22:38 IST
Pakistan Defends Missile Program Amid U.S. Concerns
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Pakistan

Pakistan has firmly rejected concerns raised by U.S. intelligence about its missile program, emphasizing that its capabilities serve exclusively defensive purposes. Pakistan's Foreign Office Spokesperson Tahir Andrabi stated that their strategic assets are intended to preserve national security and uphold peace in South Asia.

The spokesperson criticized India's missile development, which reportedly extends beyond regional needs, calling it a worrying trend. Pakistan's arsenal, he claimed, remains a mere deterrence against regional threats and within a credible minimum deterrence framework.

Pakistan urged the United States to adopt a more balanced stance that respects the strategic requirements of South Asia. The country also condemned unfounded remarks by diplomatic representatives on various geopolitical issues, reinforcing its commitment to upholding international law.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
NZ Retains Reef Fish Ban After 22,000 Public Submissions

NZ Retains Reef Fish Ban After 22,000 Public Submissions

 New Zealand
2
NZ Economy Returns to Growth, Faces Global Uncertainty Ahead

NZ Economy Returns to Growth, Faces Global Uncertainty Ahead

 New Zealand
3
Waihoehoe Road Upgrade Begins, Boosting South Auckland Growth

Waihoehoe Road Upgrade Begins, Boosting South Auckland Growth

 New Zealand
4
Fast-Track Boost for Bay of Plenty Highway Project

Fast-Track Boost for Bay of Plenty Highway Project

 New Zealand

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Regulating AI could change who wins AI race

Businesses that master human–AI collaboration will lead AI economy

AI systems may be fueling ‘digital colonialism’ through indigenous data extraction

Can AI bridge the gap between smart cities and citizen participation?

