UK adds new designations under Russia sanctions laws
The UK has expanded its Russia sanctions laws by adding 13 new designations, as announced in a government statement on Thursday.
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Britain added 13 new designations under its Russia sanctions laws, according to a government statement on Thursday.
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