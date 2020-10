IPL Scoreboard: KKR vs SRH

Scoreboard from the IPL match between Kolkata Knight Riders and Sunrisers Hyderabad, here on Sunday

Kolkata Knight Riders: S Gill c Garg b R Khan 36 R Tripathi b Natarajan 23 N Rana c Garg b V Shankar 29 A Russell c Shankar b Natarajan 9 E Morgan c Pandey b Thampi 34 D Karthik not out 29 Extras (LB-2, NB-1) 3 Total (For 5 wickets in 20 overs) 163 Fall of wickets: 1-48, 2-87, 3-88, 4-105, 5-163 Bowling: S Sharma 4-0-27-0, B Thampi 4-0-46-1, T Natarajan 4-0-40-2, V Shankar 4-0-20-1, R Khan 4-0-28-1. More PTI ATAT