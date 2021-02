FACTBOX-Key first round fixtures at the Australian Open

Following is a list of key opening round matches at next week's Australian Open after the tournament draw was made on Friday(Prefix denotes seeding): MEN'S SINGLES

1-Novak Djokovic (Serbia) v Jeremy Chardy (France) Laslo Djere (Serbia) v 2-Rafael Nadal (Spain)

3-Dominic Thiem (Austria) v Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) Vasek Pospisil (Canada) v 4-Daniil Medvedev (Russia)

5-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Gilles Simon (France) Marcos Giron (U.S.) v 6-Alexander Zverev (Germany)

7-Andrey Rublev (Russia) v Yannick Hanfmann (Germany) Elias Ymer (Sweden) v 8-Diego Schwartzman (Argentina)

Kevin Anderson (South Africa) v 9-Matteo Berrettini (Italy) 10-Gael Monfils (France) v Emil Ruusuvuori (Finland)

11-Denis Shapovalov (Canada) v Jannik Sinner (Italy) Kei Nishikori (Japan) v 15-Pablo Carreno Busta (Spain)

18-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Marin Cilic (Croatia) Frederico Ferreira Silva (Portugal) v Nick Kyrgios (Australia)

WOMEN'S SINGLES 1-Ash Barty (Australia) v Danka Kovinic (Montenegro)

Lizette Cabrera (Australia) v 2-Simona Halep (Romania) Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) v 3-Naomi Osaka (Japan)

4-Sofia Kenin (U.S.) v Maddison Inglis (Australia) Marie Bouzkova (Czech Republic) v 5-Elina Svitolina (Ukraine)

Jasmine Paolini (Italy) v 6-Karolina Pliskova (Czech Republic) 7-Aryna Sabalenka (Belarus) v Viktoria Kuzmova (Slovakia)

8-Bianca Andreescu (Canada) v Mihaela Buzarnescu (Romania) Greet Minnen (Belgium) v 9-Petra Kvitova (Czech Republic)

Laura Siegemund (Germany) v 10-Serena Williams (U.S.) 15-Iga Swiatek (Poland) v Arantxa Rus (Netherlands)

Leylah Fernandez (Canada) v 18-Elise Mertens (Belgium) Kirsten Flipkens (Belgium) v Venus Williams (U.S.) (Compiled by Arvind Sriram in Bengaluru; Editing by Christian Schmollinger)

