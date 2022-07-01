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BRIEF-EMA Says Preliminary Data Indicate Adapted mRNA Vaccines Could Increase Protection As Boosters

Reuters | Updated: 01-07-2022 20:06 IST | Created: 01-07-2022 20:03 IST
BRIEF-EMA Says Preliminary Data Indicate Adapted mRNA Vaccines Could Increase Protection As Boosters
Representative image Image Credit: ANI

European Medicines Agency: * EMA - PRELIMINARY DATA INDICATE ADAPTED MRNA VACCINES, WHICH INCORPORATE AN OMICRON VARIANT STRAIN, CAN INCREASE, EXTEND PROTECTION, WHEN USED AS A BOOSTER

* EMA: BIVALENT MRNA VACCINE TARGETING TWO STRAINS OF SARS-COV-2, INCLUDING OMICRON STRAIN, MAY PROVIDE SOME ADVANTAGES IN WIDENING IMMUNE RESPONSE * EMA - SHOTS WHICH INCLUDE OTHER VARIANTS MIGHT ALSO BE CONSIDERED FOR USE AS BOOSTERS IF DATA SHOW ADEQUATE LEVEL OF NEUTRALISATION AGAINST OMICRON AND OTHERS

* EMA - BIVALENT VACCINES COULD BE CONSIDERED INITIALLY FOR USE AS BOOSTERS

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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