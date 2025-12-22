Left Menu

Swiss Court Admits Landmark Climate Case Against Holcim

A Swiss court has admitted a climate-related complaint against cement giant Holcim by residents of the Indonesian island of Pari. The case claims Holcim insufficiently cuts carbon emissions, affecting Pari's vulnerability to rising sea levels. Holcim plans to appeal, pledging carbon reduction efforts.

Devdiscourse News Desk | Zurich | Updated: 22-12-2025 10:31 IST | Created: 22-12-2025 10:31 IST
In an unprecedented move, a Swiss court has admitted a climate litigation complaint against Holcim, the cement giant, filed by residents of Indonesia's Pari island. The complaint alleges that Holcim's insufficient efforts to cut carbon emissions contribute to Pari's flooding vulnerability due to rising sea levels.

Swiss Church Aid, supporting the plaintiffs, highlighted the case as a first of its kind in Switzerland against a major corporation. Holcim, however, intends to appeal the court's admission, asserting its commitment to achieving net zero by 2050 through a science-driven strategy.

The plaintiffs demand compensation for climate-related damage, involvement in flood protection funding, and a rapid decrease in CO2 emissions. Despite efforts, cement production remains a substantial source of global CO2 emissions, accounting for approximately 7% according to the Global Cement and Concrete Association.

