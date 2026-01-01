Left Menu

Russian Forces Intercept Ukrainian Drones en Route to Moscow

Russian air defense units intercepted five Ukrainian drones targeting Moscow on New Year's Eve, Mayor Sergei Sobyanin reported. No casualties or damage were mentioned. Temporary restrictions were imposed at several airports, including Moscow's Domodedovo, as specialist crews examined drone fragments at impact sites.

This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a series of early morning Telegram posts, Sobyanin stated that specialist crews have been dispatched to examine drone fragments at the various impact sites. Details regarding casualties or damage remain undisclosed.

Moscow's Domodedovo airport, along with other airports in southern and central Russia, experienced temporary restrictions as a precautionary measure.

