Russian Forces Intercept Ukrainian Drones en Route to Moscow
Russian air defense units intercepted five Ukrainian drones targeting Moscow on New Year's Eve, Mayor Sergei Sobyanin reported. No casualties or damage were mentioned. Temporary restrictions were imposed at several airports, including Moscow's Domodedovo, as specialist crews examined drone fragments at impact sites.
Devdiscourse News Desk | Updated: 01-01-2026 05:50 IST | Created: 01-01-2026 05:50 IST
On New Year's Eve, Russian air defense units successfully intercepted five Ukrainian drones targeting Moscow, as reported by Mayor Sergei Sobyanin.
In a series of early morning Telegram posts, Sobyanin stated that specialist crews have been dispatched to examine drone fragments at the various impact sites. Details regarding casualties or damage remain undisclosed.
Moscow's Domodedovo airport, along with other airports in southern and central Russia, experienced temporary restrictions as a precautionary measure.
(With inputs from agencies.)
