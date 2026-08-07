Mexican avocado group says operational pause will not meaningfully hit supply

The Mexican Hass Avocado Association expects current supply chain conditions to support near-term US market needs despite a temporary operational pause.

Reuters | Updated: 07-08-2026 00:44 IST | Created: 07-08-2026 00:44 IST
Mexican avocado group says operational pause will not meaningfully hit supply
  • Country:
  • Mexico

‌The Mexican ​Hass ‌Avocado Association said on Thursday it does ‌not anticipate a ‌temporary operational pause to have ⁠a ​meaningful ⁠impact on market supply.

Current ⁠supply chain ​conditions are expected ⁠to support near-term U.S. ⁠market ​needs, the association ⁠added in a ⁠letter to members.

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