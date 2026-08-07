Mexican avocado group says operational pause will not meaningfully hit supply
The Mexican Hass Avocado Association expects current supply chain conditions to support near-term US market needs despite a temporary operational pause.
- Country:
- Mexico
The Mexican Hass Avocado Association said on Thursday it does not anticipate a temporary operational pause to have a meaningful impact on market supply.
Current supply chain conditions are expected to support near-term U.S. market needs, the association added in a letter to members.
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