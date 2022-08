Tennis-U.S. Open order of play on Tuesday

Order of play on the main show courts on the second day of the U.S. Open on Monday (play starts at 1500 GMT/11 AM ET unless stated, prefix number denotes seeding): ARTHUR ASHE STADIUM (1600 GMT/12 PM ET)

Sebastian Baez (Argentina) v 3-Carlos Alcaraz (Spain) Alison Van Uytvanck (Belgium) v Venus Williams (U.S.)

Rinky Hijikata (Australia) v 2-Rafa Nadal (Spain) Naomi Osaka (Japan) v 19-Danielle Collins (U.S.)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM 1-Iga Swiatek (Poland) v Jasmine Paolini (Italy)

Greet Minnen (Belgium) v Sloane Stephens (U.S.) Daniel Altmaier (Germany) v 11-Jannik Sinner (Italy)

11-Emma Raducanu (Britain) v Alize Cornet (France) 14-Diego Schwartzman (Argentina) v Jack Sock (U.S.) (Compiled by Rohith Nair in Bengaluru)

