Donnarumma's Unexpected PSG Departure Amid Squad Shuffle

Gianluigi Donnarumma, left out of PSG's squad for a critical match, announced his departure following newcomer Lucas Chevalier's inclusion. Despite impressive performances, Donnarumma faced a forced exit due to squad logistics and PSG's strategic alignment, stirring interest from Premier League giants.

Updated: 13-08-2025 09:35 IST
Gianluigi Donnarumma
  • Country:
  • France

In a surprising twist, Gianluigi Donnarumma was left out of Paris Saint-Germain's squad for the UEFA Super Cup final against Tottenham, prompting the goalkeeper to announce his departure from the club. With Lucas Chevalier recently joining PSG, speculation about Donnarumma's future intensified.

Donnarumma expressed his discontent via social media, indicating that he was compelled to leave PSG. Coach Luis Enrique's strategy seemed to favor Chevalier's abilities, particularly his distribution skills, highlighting an area where Donnarumma had faced criticism.

Donnarumma's exit conjures parallels with past squad reshuffles, such as those involving Keylor Navas and Kylian Mbappé. Despite his remarkable stint, which included a European Championship win with Italy, Donnarumma is now linked with moves to Manchester City or United.

