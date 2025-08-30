Left Menu

Teenage Talent Karim Coulibaly Shines in Dramatic Bundesliga Finale

Teenage defender Karim Coulibaly scores pivotal equalizer in stoppage time as Werder Bremen draws 3-3 with Bayer Leverkusen, denying Leverkusen coach Erik ten Hag his first Bundesliga victory. Coulibaly's goal followed a spirited comeback after Bremen captain's dismissal. The drama unfolded amid extended away undefeated streak for Leverkusen.

Devdiscourse News Desk | Berlin | Updated: 30-08-2025 22:37 IST | Created: 30-08-2025 22:37 IST
Teenage Talent Karim Coulibaly Shines in Dramatic Bundesliga Finale
  • Country:
  • Germany

In an exhilarating conclusion to Saturday's Bundesliga match, 18-year-old Karim Coulibaly emerged as a hero for Werder Bremen, scoring in stoppage time to secure a 3-3 draw against Bayer Leverkusen.

The game seemed out of reach for Bremen when captain Niklas Stark conceded a penalty leading to a 3-1 advantage for Leverkusen. However, Bremen's Isaac Schmidt reignited hope with a goal, and Coulibaly's timely strike in the 95th minute stunned the visitors, denying new Leverkusen coach Erik ten Hag a victory.

Despite the draw, Leverkusen continues an impressive streak, remaining unbeaten in 35 away games in the Bundesliga. Meanwhile, Japan's Ritsu Doan made headlines for Eintracht Frankfurt with a stunning performance against Hoffenheim, scoring twice and assisting another in their 3-1 victory.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Coco Gauff's Stress-Free Surge: A Flawless Serve at the U.S. Open

Coco Gauff's Stress-Free Surge: A Flawless Serve at the U.S. Open

 Global
2
Nagpur Man Falls Victim to Rs 1.4 Crore Cyber Scam

Nagpur Man Falls Victim to Rs 1.4 Crore Cyber Scam

 India
3
Vigorous Push for Self-Reliance in Defence Sector by Union Minister Sanjay Seth

Vigorous Push for Self-Reliance in Defence Sector by Union Minister Sanjay S...

 India
4
Fernandes' Late Drama Lifts Spirits at Old Trafford Amid Premier League Shake-Ups

Fernandes' Late Drama Lifts Spirits at Old Trafford Amid Premier League Shak...

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Banks turn to AI as digital fraud schemes surge globally

Academic integrity in the AI era hinges on ethical human oversight

AI and XAI integration paves way for smarter, data-driven agriculture

Over 50% of public companies now flag AI risks in SEC filings

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025