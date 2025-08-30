Teenage Talent Karim Coulibaly Shines in Dramatic Bundesliga Finale

Updated: 30-08-2025 22:37 IST | Created: 30-08-2025 22:37 IST

In an exhilarating conclusion to Saturday's Bundesliga match, 18-year-old Karim Coulibaly emerged as a hero for Werder Bremen, scoring in stoppage time to secure a 3-3 draw against Bayer Leverkusen.

The game seemed out of reach for Bremen when captain Niklas Stark conceded a penalty leading to a 3-1 advantage for Leverkusen. However, Bremen's Isaac Schmidt reignited hope with a goal, and Coulibaly's timely strike in the 95th minute stunned the visitors, denying new Leverkusen coach Erik ten Hag a victory.

Despite the draw, Leverkusen continues an impressive streak, remaining unbeaten in 35 away games in the Bundesliga. Meanwhile, Japan's Ritsu Doan made headlines for Eintracht Frankfurt with a stunning performance against Hoffenheim, scoring twice and assisting another in their 3-1 victory.

(With inputs from agencies.)