Transfer Deadline Day: Major Signings and Surprises

Aston Villa made a strategic move by signing Swedish defender Victor Lindelof on a free transfer after his exit from Manchester United last season.

Bournemouth has actively reshaped their defense line. They brought in Alex Jimenez from AC Milan on loan, following the sale of several key defenders during this transfer window.

Earlier in August, Bournemouth invested £34.6 million to sign centre-back Bafode Diakite from Lille, signaling their intent to strengthen the squad for upcoming challenges.

(With inputs from agencies.)