Transfer Deadline Day: Major Signings and Surprises

On transfer deadline day, Aston Villa signed former Manchester United defender Victor Lindelof on a free transfer. Bournemouth secured Spanish full-back Alex Jimenez on loan from AC Milan, after selling multiple defenders and acquiring Bafode Diakite from Lille for £34.6 million in August.

Devdiscourse News Desk | Updated: 01-09-2025 18:04 IST | Created: 01-09-2025 18:04 IST
Aston Villa made a strategic move by signing Swedish defender Victor Lindelof on a free transfer after his exit from Manchester United last season.

Bournemouth has actively reshaped their defense line. They brought in Alex Jimenez from AC Milan on loan, following the sale of several key defenders during this transfer window.

Earlier in August, Bournemouth invested £34.6 million to sign centre-back Bafode Diakite from Lille, signaling their intent to strengthen the squad for upcoming challenges.

(With inputs from agencies.)

Digital inclusion drives sustainable growth but inequalities persist

Breaking the scam cycle: AI intelligence redefines digital payment safety

AI drives shift from human–machine interaction to true cooperation

Smart finance, stronger harvests: Digital inclusion powers food security

