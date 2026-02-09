Ronaldo's Return: Al-Nassr Eyes Asian Champions League Glory
Cristiano Ronaldo has yet to win a major trophy with Al-Nassr since moving to Saudi Arabia. The team aims for victory in the Asian Champions League despite Ronaldo's recent absence. Meanwhile, other Saudi clubs are making significant moves, with Al-Hilal leading and Al-Ahli securing knockout stage qualifications.
Cristiano Ronaldo, yet to secure a major win with Al-Nassr in Saudi Arabia, may return Wednesday to boost the team's Asian Champions League aspirations. The squad faces Arkadag of Turkmenistan, vying for a quarterfinal berth. Ronaldo's recent absence coincides with unrest over Al-Nassr's funding as rival Al-Hilal's star-studded signings loom large.
The Saudi Pro League stresses no player, not even Ronaldo, surpasses the club or league's integrity. Al-Nassr's latest victory sans Ronaldo against Al-Ittihad highlights this. Top-tier AFC Champions League struggles persist for Ittihad, needing victory over Al-Gharafa for advancement, even as Benzema departs for Al-Hilal.
Al-Hilal dominates the western zone, already in knockout rounds, matched by Al-Ahli's earlier success. In the east, Japan's teams excel, leaving Chinese squads like Shanghai Port teetering on elimination. Wins by Chengdu Rongcheng and Shanghai Shenhua are vital for their tournament survival, adding pressures to China's football ambitions.
(With inputs from agencies.)
