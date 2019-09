FACTBOX-Rugby-World Cup-Argentina

Factbox on the Argentina squad for the Rugby World Cup in Japan, where they will compete in Pool C: ARGENTINA

World ranking: 11 Coach: Mario Ledesma (Argentina)

Captain: Pablo Matera Squad:

Forwards - Nahuel Tetaz Chapparo, Mayco Vivas, Agustin Creevy, Julian Montoya, Santiago Socino, Juan Figallo, Santiago Medrano, Enrique Pieretto, Guido Petti, Tomas Lavanini, Matias Alemanno, Pablo Matera, Tomas Lezana, Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Rodrigo Bruni, Juan Manuel Leguizamon Backs - Tomas Cubelli, Felipe Ezcurra, Nicolas Sanchez, Benjamin Urdapilleta, Jeronimo de la Fuente, Matias Orlando, Matias Moroni, Lucan Mensa, Juan Cruz Mallia, Ramiro Moyano, Bautista Delguy, Emiliano Boffelli, Joaquin Tuculet, Santiago Carreras.

WORLD CUP RECORD W - 19, L - 18, D - 0

Tournaments: 8 Last World Cup: Fourth place (2015)

Best finish: Third place (2007) WORLD CUP POOL C FIXTURES

Sept 21 France v Argentina Tokyo Sept 28 Argentina v Tonga Osaka

Oct 5 England v Argentina Tokyo Oct 9 Argentina v U.S. Kumagaya

RESULTS IN 2019 Jul 20 Argentina 16-20 New Zealand

Jul 27 Australia 16-10 Argentina Aug 10 Argentina 13-46 South Africa

Aug 17 South Africa 24-18 Argentina

Also Read: Rugby-Gatland makes 14 changes to Wales squad for Ireland game

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)