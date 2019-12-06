BRIEF-CVC In Talks With FIFA About Acquiring Rights To Club World Cup - FT
Dec 5 (Reuters) -
* CVC CAPITAL PARTNERS HOLDING DISCUSSIONS WITH FIFA ABOUT ACQUIRING THE COMMERCIAL RIGHTS TO THE REVAMPED CLUB WORLD CUP - FT
* CVC, OTHER CORPORATE GROUPS APPROACHED BY SPAIN’S REAL MADRID ABOUT CREATING A NEW CLUB LEAGUE CONTEST- FT, CITING SOURCES Source text : https://on.ft.com/2Ro4kvj
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