Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bangalore by six wickets in the IPL Eliminator here on Friday

Brief Scores: Royal Challengers Bangalore: 131 for 7 in 20 overs (AB de Villiers 56, Aaron Finch 32; Jason Holder 3/25, T Natarajan 2/33)

Sunrisers Hyderabad: 132 for 4 in 19.4 overs (Kane Williamson 50 not out, Jason Holder 24 not out; Mohammed Siraj 2/28).