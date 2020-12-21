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BRIEF-Facebook Says People Using Messaging And Calling Services In Europe May Notice Some Changes To Features

Reuters | Updated: 21-12-2020 10:45 IST | Created: 21-12-2020 10:45 IST
BRIEF-Facebook Says People Using Messaging And Calling Services In Europe May Notice Some Changes To Features

Facebook Inc: * FACEBOOK ANNOUNCES CHANGES TO FACEBOOK MESSAGING SERVICES IN EUROPE

* FACEBOOK- PEOPLE USING MESSAGING AND CALLING SERVICES IN EUROPE OR INTERACTING WITH FRIENDS AND FAMILY IN EUROPE MAY NOTICE SOME CHANGES TO FEATURES * FACEBOOK- NEEDED TO ADJUST WAY CO'S SERVICES WORK, LIKE FURTHER SEGREGATING MESSAGING DATA FROM OTHER PARTS OF INFRASTRUCTURE

* FACEBOOK,AS PART OF CHANGES TO MESSAGING SERVICES IN EUROPE,SAYS FEATURES LIKE POLLS THAT REQUIRE USE OF MESSAGE CONTENT TO WORK MAY BE DISRUPTED * FACEBOOK- PRIORITIZED CORE FEATURES, LIKE TEXT MESSAGING AND VIDEO CALLING, AND HAVE MADE SURE THE MAJORITY OF OUR OTHER FEATURES ARE AVAILABLE

* FACEBOOK-EPRIVACY DIRECTIVE IN EU ALSO PROHIBITS MESSAGING AND CALLING SERVICES FROM USING DATA TO PREVENT, DETECT, RESPOND TO CHILD ABUSE MATERIAL * FACEBOOK SAYS WORKING TO BRING BACK FEATURES AS QUICKLY AS POSSIBLE HELP CENTER HAS UPDATES FOR SOME FEATURES THAT ARE AFFECTED Source text: https://bit.ly/38qVTpM Further company coverage:

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