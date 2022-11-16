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BRIEF-Tencent Expects Regulators To Grant Licenses To Its Commercial Games Soon

Reuters | Updated: 16-11-2022 18:54 IST | Created: 16-11-2022 18:54 IST
BRIEF-Tencent Expects Regulators To Grant Licenses To Its Commercial Games Soon

Tencent Holdings Ltd:

* TENCENT'S PRESIDENT: PARTNERSHIP WITH UBISOFT WILL ENABLE TENCENT TO RELEASE MORE AAA GAMES GLOBALLY AND PC TITLES TO CHINA * TENCENT'S PRESIDENT: CONTINUES TO INVEST IN COMPANIES COMPLEMENTARY TO CORE BUSINESSES SUCH AS UBISOFT AND FROMSOFTWARE

* TENCENT'S PRESIDENT: VIDEO ACCOUNT AD REVENUE ON TRACK TO EXCEED 1 BILLION YUAN ($141.29 million) IN QUARTERLY REVENUE IN Q4 * TENCENT'S CHIEF STRATEGY OFFICER: MINOR PROTECTION MEASURES, THE LACK OF GAME LICENSES AND WEAK MACRO MAIN FACTORS HINDERING GAMING REVENUE GROWTH

* TENCENT'S CHIEF STRATEGY OFFICER: GAME DEVELOPMENT STRATEGY HAS CHANGED TO FOCUS ON GAMES WITH HIGH PRODUCTION VALUE AND GLOBAL AMBITIONS * TENCENT'S CHIEF STRATEGY OFFICER: COMPANY WILL RELEASE MORE ADVERTISING INVENTORY IN VIDEO ACCOUNTS AS THERE REMAINS EXCESS DEMAND FROM ADVERTISERS

* TENCENT'S PRESIDENT: VIDEO ACCOUNT MONETIZATION WILL BE INCREMENTAL TO AVOID IMPACT ON TENCENT'S OTHER ADVERTISING REVENUE * TENCENT'S CHIEF STRATEGY OFFICER: INVESTEES' FINANCIAL STRENGTH, INDUSTRY POSITIONING AND INVESTMENT RETURNS ARE KEY FACTORS IN DECIDING SHARE DISTRIBUTION

* TENCENT'S CHIEF STRATEGY OFFICER: INVESTMENT IN MEITUAN HAS A 30% INTERNAL RATE OF RETURN * TENCENT'S PRESIDENT: A BIG OVERLAP BETWEEN INSTITUTIONAL INVESTORS OF TENCENT AND MEITUAN IS ALSO AN INCENTIVE TO DISTRIBUTE MEITUAN'S SHARES

* TENCENT'S PRESIDENT: CHINA'S PARTY CONGRESS AND NDRC REPORTS HIGHLIGHT VALUE OF DIGITAL ECONOMY, SIGNALING A MORE SUPPORTIVE ENVIRONMENT * TENCENT'S PRESIDENT: BEIJING'S APPROVAL OF TENCENT-CHINA UNICOM JV SIGNALS BETTER REGULATORY ENVIRONMENT REGARDING ANTI-TRUST

* TENCENT'S PRESIDENT: TENCENT EXPECTS REGULATORS TO GRANT LICENSES TO ITS COMMERCIAL GAMES SOON * TENCENT'S PRESIDENT: THE APPROVAL OF TENCENT'S INVESTMENT IN SAMSUNG PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE SIGNALS NORMALIZED REGULATOR ENVIRONMENT IN THE AREA OF FINTECH

* TENCENT'S PRESIDENT: TENCENT IS STILL WORKING WITH REGULATORS ON GETTING A FINANCIAL HOLDING COMPANY LICENSE Further company coverage: ($1 = 7.0777 Chinese yuan renminbi)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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