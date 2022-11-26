BRIEF-Adobe Says Consumers Spent $7.28 Bln Up Through 6:00 PM Eastern For Black Friday
AOV GROWN 12% THROUGHOUT THE SEASON * BLACK FRIDAY IS ALSO EXPECTED TO SEE STRONG MOBILE USE, WITH 53% OF ONLINE SALES SET TO COME FROM SMARTPHONES * ADOBE EXPECTS CYBER WEEK TO GENERATE $34.8 BILLION IN ONLINE SPEND, UP 2.8% YOY * ADOBE - CURBSIDE PICKUP HAS BEEN USED IN 19% OF ALL ONLINE ORDERS SO FAR THIS MONTH (NOV 1 – 24), COMPARED TO 21% DURING THE SAME PERIOD LAST YEAR * ADOBE - ACROSS MAJOR MARKETING CHANNELS, PAID SEARCH REMAINS THE BIGGEST DRIVER OF SALES FOR RETAILERS (28% OF ONLINE SALES FROM NOV.
Adobe Inc: * ADOBE SAYS CONSUMERS SPENT $7.28 BILLION UP THROUGH 6:00 PM EASTERN FOR BLACK FRIDAY
* ADOBE - EXPECTS WHEN THE FINAL TALLY IS IN, CONSUMERS WILL SPEND BETWEEN $9 BILLION AND $9.2 BILLION FOR THE DAY, A NEW RECORD FOR ONLINE SALES ON BLACK FRIDAY * FOR THE WEEKEND, CONSUMERS ARE EXPECTED TO SPEND $4.52 BILLION ON NOV. 26 (UP SLIGHTLY BY 1% YOY) AND $4.99 BILLION ON NOV. 27
* MOBILE SHOPPING HIT A RECORD HIGH ON THANKSGIVING DAY, WITH SMARTPHONES ACCOUNTING FOR 55% OF ONLINE SALES, UP FROM 51% LAST YEAR * ADOBE - AVERAGE ORDER VALUE: ENTICED BY STRONG DISCOUNTS, CONSUMERS HITTING BUY ON INCREASINGLY LARGER CARTS. AOV GROWN 12% THROUGHOUT THE SEASON
* BLACK FRIDAY IS ALSO EXPECTED TO SEE STRONG MOBILE USE, WITH 53% OF ONLINE SALES SET TO COME FROM SMARTPHONES * ADOBE EXPECTS CYBER WEEK TO GENERATE $34.8 BILLION IN ONLINE SPEND, UP 2.8% YOY
* ADOBE - CURBSIDE PICKUP HAS BEEN USED IN 19% OF ALL ONLINE ORDERS SO FAR THIS MONTH (NOV 1 – 24), COMPARED TO 21% DURING THE SAME PERIOD LAST YEAR * ADOBE - ACROSS MAJOR MARKETING CHANNELS, PAID SEARCH REMAINS THE BIGGEST DRIVER OF SALES FOR RETAILERS (28% OF ONLINE SALES FROM NOV. 21 TO NOV. 24)
* ADOBE - REVENUE DIRECTLY ATTRIBUTABLE TO SOCIAL MEDIA REMAINS LESS THAN 5% OF TOTAL SALES, BUT THAT SHARE HAS GROWN 6% YOY * CYBER MONDAY WILL REMAIN THE SEASON’S AND YEAR’S BIGGEST ONLINE SHOPPING DAY AT $11.2 BILLION, UP 5.1% YOY
* ADOBE - BLACK FRIDAY IS EXPECTED TO BRING IN BETWEEN $9 BILLION AND $9.2 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:
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(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
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