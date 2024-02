WPL Scoreboard: DC vs RCB

Scoreboard of the Women's Premier League match between Delhi Capitals and Royal Challengers Bangalore here on Thursday.

Delhi Capitals Women: Meg Lanning c Wareham b Devine 11 Shafali Verma c Wareham b Patil 50 Alice Capsey b de Klerk 46 Jemimah Rodrigues c Bahadur b de Klerk 0 Marizanne Kapp c Bahadur b Devine 32 Jess Jonassen not out 36 Arundhati Reddy not out 10 Extras: (LB-2, NB-1, W-6) 9 Total: (For 5 wickets in 20 overs) 194 Fall of wickets: 1-28, 2-110, 3-111, 4-124, 5-172 Bowling: Renuka Singh 4-0-28-0, Sophie Devine 3-0-23-2, Sophie Molineux 3-0-23-0, Asha Sobhana 2-0-30-0, Georgia Wareham 1-0-13-0, Nadine de Klerk 4-0-35-2, Shreyanka Patil 3-0-40-1. Royal Challengers Bangalore Women: Smriti Mandhana b Kapp 74 Sophie Devine c Jonassen b Reddy 23 Sabbhineni Meghana run out (Bhatia/Reddy) 36 Richa Ghosh c Jonassen b Kapp 19 Georgia Wareham c Capsey b Pandey 6 Nadine de Klerk c sub (A Sutherland) b Reddy 1 Simran Bahadur c Lanning b Jonassen 2 Sophie Molineux c Yadav b Jonassen 1 Shreyanka Patil not out 1 Asha Sobhana c sub (A Sutherland) b Jonassen 0 Renuka Singh not out 1 Extras: (LB-1, NB-1, W-3) 5 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 169 Fall of wickets: 1-77, 2-112, 3-138, 4-150, 5-164, 6-164, 7-167, 8-168, 9-168. Bowling: Marizanne Kapp 4-0-35-2, Minnu Mani 2-0-28-0, Jess Jonassen 4-0-21-3, Shikha Pandey 4-0-27-1, Arundhati Reddy 4-0-38-2, Radha Yadav 2-0-19-0.

