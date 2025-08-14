Left Menu

Russia's Digital Tug-of-War: WhatsApp, Telegram, and the Rise of MAX

WhatsApp accused Russia of limiting access to secure communication by restricting calls, as Moscow boosts local platforms to control internet space. Foreign-owned platforms like WhatsApp face restrictions amidst an ongoing dispute after Ukraine's invasion. Russia's new state-controlled app MAX emerges, but concerns over user tracking and censorship escalate.

Devdiscourse News Desk | Updated: 14-08-2025 18:43 IST | Created: 14-08-2025 18:43 IST
Russia's Digital Tug-of-War: WhatsApp, Telegram, and the Rise of MAX
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

WhatsApp has accused Moscow of attempting to restrict millions of Russians from using secure communication tools after calls on the platform faced limitations. Russia is promoting its local social media platforms to exert control over the nation's internet space.

Russian authorities began limiting some WhatsApp and Telegram calls, citing the platforms' failure to share crucial data for law enforcement efforts. This step further tightens the government's grip on foreign tech companies, which has intensified since Moscow's 2022 invasion of Ukraine and subsequent restrictions on Meta's platforms.

Telegram promotes active monitoring against platform misuse, as Russia prepares for a gradual shift to its state-controlled app, MAX. Critics caution this may stifle digital privacy, drawing concerns over Russia's isolating its internet segment. Russia's internet transformation aims for tighter censorship, and skepticism grows over mandatory migration to Russian platforms.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
E3 Nations Threaten Snapback Sanctions on Iran

E3 Nations Threaten Snapback Sanctions on Iran

 Global
2
European Powers Push for Sanctions on Iran Over Nuclear Talks

European Powers Push for Sanctions on Iran Over Nuclear Talks

 Global
3
Dollar Declines Amid Fed Rate Cut Speculation and Trump's Institutional Maneuvers

Dollar Declines Amid Fed Rate Cut Speculation and Trump's Institutional Mane...

 Global
4
Typhoon Podul Shutters Taiwan: Evacuations Underway

Typhoon Podul Shutters Taiwan: Evacuations Underway

 Taiwan

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Balancing Justice and Technology: AI’s Role in Commercial Dispute Resolution Progress

Bulgaria’s Towns Struggle Under Outdated Taxes as World Bank Urges Sweeping Reform

Race to Decarbonize: How Pakistan’s Industry Can Survive Soaring Energy Costs

Investing in Blue Foods: The Trillion-Dollar Potential of Sustainable Aquaculture

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025