Russia's Digital Tug-of-War: WhatsApp, Telegram, and the Rise of MAX
WhatsApp accused Russia of limiting access to secure communication by restricting calls, as Moscow boosts local platforms to control internet space. Foreign-owned platforms like WhatsApp face restrictions amidst an ongoing dispute after Ukraine's invasion. Russia's new state-controlled app MAX emerges, but concerns over user tracking and censorship escalate.
WhatsApp has accused Moscow of attempting to restrict millions of Russians from using secure communication tools after calls on the platform faced limitations. Russia is promoting its local social media platforms to exert control over the nation's internet space.
Russian authorities began limiting some WhatsApp and Telegram calls, citing the platforms' failure to share crucial data for law enforcement efforts. This step further tightens the government's grip on foreign tech companies, which has intensified since Moscow's 2022 invasion of Ukraine and subsequent restrictions on Meta's platforms.
Telegram promotes active monitoring against platform misuse, as Russia prepares for a gradual shift to its state-controlled app, MAX. Critics caution this may stifle digital privacy, drawing concerns over Russia's isolating its internet segment. Russia's internet transformation aims for tighter censorship, and skepticism grows over mandatory migration to Russian platforms.
(With inputs from agencies.)