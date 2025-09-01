Left Menu

Andhra Pradesh's Quantum Leap: IBM Installs 133-Qubit Computer

The Andhra Pradesh government has approved IBM's proposal to install a 133-qubit quantum computer at the Amaravati Quantum Computing Centre, positioning it as India's first dedicated quantum research hub. The project includes subsidized rentals and 365 free computing hours for academic institutions, backed by the state government.

Devdiscourse News Desk | Amaravati | Updated: 01-09-2025 20:39 IST | Created: 01-09-2025 20:39 IST
Andhra Pradesh's Quantum Leap: IBM Installs 133-Qubit Computer
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • India

The Andhra Pradesh government has greenlit IBM's plan to set up a 133-qubit quantum computer at the Amaravati Quantum Computing Centre, making it a pioneering site for quantum research in India.

The state allocated 50 acres for a 'Quantum Valley,' aiming to advance universities, startups, and industries through research in deep technologies and quantum applications.

With government support and a four-year agreement, the facility promises cutting-edge resources, positioning Amaravati as a key player in the quantum computing sector.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Punjab Battles Historic Floods, CM Bhagwant Mann Leads Relief Efforts

Punjab Battles Historic Floods, CM Bhagwant Mann Leads Relief Efforts

 India
2
Four-Week Extension Granted for 1984 Anti-Sikh Riots Case Records Reconstruction

Four-Week Extension Granted for 1984 Anti-Sikh Riots Case Records Reconstruc...

 India
3
Foreign Investment in Kerala Hospitals: Blessing or Burden?

Foreign Investment in Kerala Hospitals: Blessing or Burden?

 India
4
Himachal Pradesh Tightens Laws to Protect Public Utilities

Himachal Pradesh Tightens Laws to Protect Public Utilities

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Digital inclusion drives sustainable growth but inequalities persist

Breaking the scam cycle: AI intelligence redefines digital payment safety

AI drives shift from human–machine interaction to true cooperation

Smart finance, stronger harvests: Digital inclusion powers food security

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025