Andhra Pradesh's Quantum Leap: IBM Installs 133-Qubit Computer
The Andhra Pradesh government has approved IBM's proposal to install a 133-qubit quantum computer at the Amaravati Quantum Computing Centre, positioning it as India's first dedicated quantum research hub. The project includes subsidized rentals and 365 free computing hours for academic institutions, backed by the state government.
Devdiscourse News Desk | Amaravati | Updated: 01-09-2025 20:39 IST | Created: 01-09-2025 20:39 IST
- Country:
- India
The Andhra Pradesh government has greenlit IBM's plan to set up a 133-qubit quantum computer at the Amaravati Quantum Computing Centre, making it a pioneering site for quantum research in India.
The state allocated 50 acres for a 'Quantum Valley,' aiming to advance universities, startups, and industries through research in deep technologies and quantum applications.
With government support and a four-year agreement, the facility promises cutting-edge resources, positioning Amaravati as a key player in the quantum computing sector.
(With inputs from agencies.)
