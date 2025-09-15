Elon Musk's Starlink reports service outage, website shows
Reuters | Updated: 15-09-2025 10:19 IST | Created: 15-09-2025 10:19 IST
Elon Musk's Starlink is experiencing a service outage, according to a message on its website on Monday.
"Starlink is currently experiencing a service outage. Our team is investigating," it said, without providing further details.
