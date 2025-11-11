China's Maritime Milestone: Fujian Aircraft Carrier Sets Sail

China's latest strategic advancement in maritime power unfolds with the commissioning of its third aircraft carrier, the Fujian, which promises profound enhancements in military reach. In a ceremony brimming with national pride, President Xi Jinping graced the vessel's commissioning in Hainan, underscoring its significance in China's naval fleet expansion.

The Fujian boasts superior technological innovations, such as a flat flight deck and electromagnetic catapults, vastly enhancing its capacity over the earlier Liaoning and Shandong carriers. It can launch heavier, more advanced jets, reinforcing China's naval ambitions. However, experts caution that it might take a year or more to reach full operational effectiveness.

Regional analysts are closely monitoring the Fujian's deployment, crucial sea trials, and potential integration into carrier battle groups. Despite the diesel-fueled carrier's limited range compared to U.S. nuclear-powered counterparts, it marks a pivotal shift in China's ability to project power, potentially altering regional military dynamics, especially regarding Taiwan.