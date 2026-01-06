Left Menu

Aptiv's Gen 6 ADAS: Transforming Safety in India's Commercial Vehicle Market

Aptiv PLC collaborates with an Indian OEM to introduce its Gen 6 ADAS in commercial vehicles. Designed for India's challenging road conditions, the system enhances safety with smart radars and cameras, complying with upcoming 2027 regulation requirements for trucks and buses. This partnership marks a significant step in Aptiv's commitment to the Indian market.

Devdiscourse News Desk | Schaffhausen | Updated: 06-01-2026 17:47 IST | Created: 06-01-2026 17:47 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
Aptiv PLC, a leading industrial technology company, announced a partnership with a major Indian Original Equipment Manufacturer (OEM) to introduce its Gen 6 Advanced Driver Assistance System (ADAS) in India's commercial vehicles.

This collaboration is Aptiv's first venture with an Indian OEM in equipping trucks and buses with advanced safety technologies, responding to potential 2027 regulations mandating features like automatic emergency braking and pedestrian detection.

The Gen 6 ADAS integrates cutting-edge radar and camera technology, tailored for India's roads, ensuring compliance and safety in diverse vehicle fleets. This move underscores Aptiv's dedication to enhancing India's rapidly evolving mobility ecosystem.

(With inputs from agencies.)

