BRIEF-Anthropic Received Letter From DoW Confirming Being Designated As A 'Supply Chain Risk'

Reuters | Updated: 06-03-2026 06:37 IST | Created: 06-03-2026 06:37 IST
* ANTHROPIC: RECEIVED LETTER FROM THE DEPARTMENT OF ​WAR CONFIRMING THAT WE HAVE BEEN ​DESIGNATED AS A SUPPLY CHAIN ‌RISK TO AMERICA'S ​NATIONAL SECURITY

* ANTHROPIC: AS WE WROTE ON FRIDAY, WE DO NOT BELIEVE THIS ACTION IS LEGALLY SOUND, AND WE ‌SEE NO CHOICE BUT TO CHALLENGE IT IN COURT * ANTHROPIC CEO: DEPARTMENT OF WAR AND CO BOTH COMMITTED TO ADVANCING US NATIONAL SECURITY AND AGREE ON URGENCY OF APPLYING AI ACROSS ‌GOVERNMENT

* ANTHROPIC: LANGUAGE USED BY DOW WAR MATCHES OUR STATEMENT ON FRIDAY THAT VAST ‌MAJORITY OF CUSTOMERS ARE UNAFFECTED BY SUPPLY CHAIN RISK DESIGNATION * ANTHROPIC: WOULD LIKE TO REITERATE THAT WE HAD BEEN HAVING PRODUCTIVE CONVERSATIONS WITH THE DEPARTMENT OF WAR OVER THE LAST SEVERAL DAYS

* ANTHROPIC CEO: "I ALSO ⁠WANT ​TO APOLOGIZE DIRECTLY FOR ⁠A POST INTERNAL TO THE COMPANY THAT WAS LEAKED TO THE PRESS YESTERDAY" * ANTHROPIC: OUR MOST IMPORTANT PRIORITY ⁠RIGHT NOW IS MAKING SURE THAT OUR WARFIGHTERS AND NATIONAL SECURITY EXPERTS ARE NOT DEPRIVED OF IMPORTANT ​TOOLS

* ANTHROPIC: OUR ONLY CONCERNS HAVE BEEN OUR EXCEPTIONS ON FULLY AUTONOMOUS WEAPONS ⁠AND MASS DOMESTIC SURVEILLANCE * ANTHROPIC: WILL PROVIDE OUR MODELS TO DEPARTMENT OF WAR & NATIONAL SECURITY COMMUNITY, AT NOMINAL ⁠COST ​AND WITH CONTINUING SUPPORT FROM OUR ENGINEERS

* ANTHROPIC CEO: LEAKED INTERNAL POST "DOES NOT REFLECT MY CAREFUL OR CONSIDERED VIEWS, "IS AN OUT-OF-DATE ASSESSMENT OF THE CURRENT SITUATION" * ANTHROPIC: WILL ⁠PROVIDE OUR MODELS FOR AS LONG AS IS NECESSARY TO MAKE THAT TRANSITION, AND FOR ⁠AS LONG AS ⁠WE ARE PERMITTED TO DO SO

* ANTHROPIC: DESIGNATION APPLIES ONLY TO USE OF CLAUDE BY CUSTOMERS AS DIRECT PART OF CONTRACTS WITH ‌DOW, NOT ‌ALL USE OF CLAUDE BY CUSTOMERS WHO HAVE ​SUCH CONTRACTS Source text: bit.ly/4ssXxPg

