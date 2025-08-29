India and Japan replicate successful auto sector partnership in areas of robotics, semiconductors, ship-building, and nuclear energy: PM Modi.
PTI | Tokyo | Updated: 29-08-2025 11:27 IST | Created: 29-08-2025 11:27 IST
India and Japan replicate successful auto sector partnership in areas of robotics, semiconductors, ship-building, and nuclear energy: PM Modi.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
From Metro to manufacturing, from semiconductors to start-ups, India-Japan partnership in every sector became symbol of mutual trust: PM Modi.
National Robotics League: Shaping Future Innovators in India
Future healthcare professionals curious but unprepared for AI and robotics integration
Revolutionizing Education: Unveiling NeuroCalm 42 at AI–Drone–Robotics Workshop
Hyundai Boosts U.S. Investment Amid Robotics Expansion