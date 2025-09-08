Left Menu

SC dismisses Telangana BJP's plea against order quashing defamation case against Chief Minister A Revanth Reddy.

PTI | New Delhi | Updated: 08-09-2025 11:19 IST | Created: 08-09-2025 11:19 IST
SC dismisses Telangana BJP's plea against order quashing defamation case against Chief Minister A Revanth Reddy.
SC dismisses Telangana BJP's plea against order quashing defamation case against Chief Minister A Revanth Reddy.

