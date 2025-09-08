Legislators topple France's government in confidence vote, ousting François Bayrou as third prime minister in 12 months, reports AP.
PTI | Paris | Updated: 08-09-2025 22:36 IST | Created: 08-09-2025 22:36 IST
Legislators topple France's government in confidence vote, ousting François Bayrou as third prime minister in 12 months, reports AP.
Advertisement
ALSO READ
Tragedy Strikes in Narela: Boy Loses Life in Chhajja Collapse
Tragic Blaze: Family's Escape Ends in Suffocation
Controversial Bail Application: Umar Ansari's Legal Battle
French Political Turmoil: Confidence Vote Looms for Prime Minister Bayrou
Firefighting Efforts Ongoing as Methanol Tank Burns in Visakhapatnam