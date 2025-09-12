Sebi board eases IPO rules for very large firms; extends timelines up to 10-years to meet minimum public shareholding requirements: Statement.
PTI | Mumbai | Updated: 12-09-2025 18:12 IST | Created: 12-09-2025 18:12 IST
