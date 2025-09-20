Mohanlal epitomises excellence, versatility. His cinematic, theatrical brilliance across mediums truly inspiring: PM Modi.
PTI | New Delhi | Updated: 20-09-2025 18:53 IST | Created: 20-09-2025 18:53 IST
- Country:
- India
