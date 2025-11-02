PM has chalked out scheme to ensure water from Koshi, Ganga, Gandak rivers reaches farmers' fields for irrigation: Amit Shah in Bihar.
PTI | Vaishali | Updated: 02-11-2025 14:12 IST | Created: 02-11-2025 14:12 IST
- Country:
- India
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
