Two dead, three injured after being hit by suburban train near Sandhurst Road railway station in south Mumbai: Police.
PTI | Mumbai | Updated: 06-11-2025 21:10 IST | Created: 06-11-2025 21:10 IST
- Country:
- India
Two dead, three injured after being hit by suburban train near Sandhurst Road railway station in south Mumbai: Police.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Three women, one man injured after being knocked down by suburban train near Sandhurst Road railway station in Mumbai: Police.
Tragic Collision Leads to Four Fatalities in Madhya Pradesh
Train hits alighting passengers at Chunar Railway Station in UP's Mirzapur, at least 3 dead: Railway official.
Tragedy on Uttar Pradesh Roads: Fatalities Rise Amid Fog and Reckless Driving
Passengers alighting from Chopan Express hit by Netaji Express in Mirzapur at Chunar Railway Station: Railway official.