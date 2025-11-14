Bihar ministers and BJP candidates Sanjay Saraogi, Prem Kumar retain their Darbhanga, Gaya Town, respectively.
PTI | Patna | Updated: 14-11-2025 16:55 IST | Created: 14-11-2025 16:55 IST
