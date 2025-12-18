Convicted NCP minister Manikrao Kokate has resigned from Maharashtra Cabinet: Party president and Deputy CM Ajit Pawar.
PTI | Mumbai | Updated: 18-12-2025 17:43 IST | Created: 18-12-2025 17:43 IST
- Country:
- India
Convicted NCP minister Manikrao Kokate has resigned from Maharashtra Cabinet: Party president and Deputy CM Ajit Pawar.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
NCP Minister Resigns Amidst Legal Turmoil
Maharashtra Governor Acharya Devvrat reassigns ministries held by convicted NCP cabinet member Manikrao Kokate to Deputy CM Ajit Pawar.
Controversy Surrounds Pune Land Deal Involving Deputy CM's Son
Maharashtra Politics: Ajit Pawar's Absence at RSS Tribute Stirs Debate
Karnataka Deputy CM D K Shivakumar Faces Criticism Over Intimidation Remarks