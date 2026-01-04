Bangladesh Cricket Board says its national team will not travel to India for T20 World Cup due to security concerns.
PTI | Dhaka | Updated: 04-01-2026 17:25 IST | Created: 04-01-2026 17:25 IST
Bangladesh Cricket Board says its national team will not travel to India for T20 World Cup due to security concerns.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Bangladesh
- Cricket
- World Cup
- T20
- Security
- India
- Team
- Board
- International
- Withdrawal
ALSO READ
KC Das's Sweet Return: Iconic Indian Brand Eyes UK Comeback
Goldi Solar's Ambitious Expansion in India's Renewable Landscape
Sick Nation: Unveiling India's Health Crisis
Bangladesh Bows Out: World Cup Cricket Shifts Amid Security Concerns
Tragic Loss at Indian Oil: Executive Director's Sudden Demise