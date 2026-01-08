Mamata Banerjee's convoy then proceeded to I-PAC office from where CM, her aides, police forcibly removed documents, electronic evidence: ED.
PTI | New Delhi | Updated: 08-01-2026 15:29 IST | Created: 08-01-2026 15:29 IST
- Country:
- India
Mamata Banerjee's convoy then proceeded to I-PAC office from where CM, her aides, police forcibly removed documents, electronic evidence: ED.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Mamata Banerjee's