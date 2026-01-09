Madras HC stays single judge's order directing CBFC to grant forthwith censor certificate to Vijay starrer movie 'Jana Nayagan.'
PTI | Chennai | Updated: 09-01-2026 16:52 IST | Created: 09-01-2026 16:52 IST
- Country:
- India
