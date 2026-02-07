PM Modi has been giving so much funds for development of towns, cities, says Maha CM Fadnavis in Telangana's Kagaznagar.
PTI | Hyderabad | Updated: 07-02-2026 14:35 IST | Created: 07-02-2026 14:35 IST
- Country:
- India
PM Modi has been giving so much funds for development of towns, cities, says Maha CM Fadnavis in Telangana's Kagaznagar.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- PM Modi
- urban development
- Fadnavis
- Kagaznagar
- Towns
- cities
- Telangana
- funding
- infrastructure
- India
ALSO READ
Fadnavis Accuses Congress of Divisive Politics in Telangana Rally
Only 31 Out of 100 Cities Achieve 'Smart' Status as Project Deadline Continues to Extend
Blaze at Telangana Forensic Science Lab: Swift Action Averts Major Damage
Revenue surplus Telangana became debt-ridden due to 'corrupt rule' of BRS, Cong: Maha CM Fadnavis in TL rally.
Cong sowing seeds of division among people, alleges Maharashtra CM Fadnavis in Telangana rally.