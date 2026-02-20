Left Menu

Odisha CM Mohan Charan Majhi presents Rs 3.10 lakh crore budget for 2026-27 with focus on rural development, women empowerment.

PTI | Bhubaneswar | Updated: 20-02-2026 18:20 IST | Created: 20-02-2026 18:20 IST
Odisha CM Mohan Charan Majhi presents Rs 3.10 lakh crore budget for 2026-27 with focus on rural development, women empowerment.

Odisha CM Mohan Charan Majhi presents Rs 3.10 lakh crore budget for 2026-27 with focus on rural development, women empowerment.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
NDA's Pivotal Push: Transforming Kerala Politics

NDA's Pivotal Push: Transforming Kerala Politics

 India
2
Holiday Cancer: Travel Planner Swindles Seniors of Rs 33 Lakh

Holiday Cancer: Travel Planner Swindles Seniors of Rs 33 Lakh

 India
3
Daniela Maier Strikes Gold in Women's Skicross at Winter Olympics

Daniela Maier Strikes Gold in Women's Skicross at Winter Olympics

 Italy
4
Gold Shines Bright Amid Economic Gloom and Geopolitical Tensions

Gold Shines Bright Amid Economic Gloom and Geopolitical Tensions

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How AI reinforces supply chains amid global disruptions: Lessons from China

AI is a double-edged sword for digital privacy

Gender equality and social integration shape clean energy progress

Dialogue-based AI coaching increases ethical awareness in universities

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026